Green pass, Matteo Bassetti scrive la parola "fine": quando verrà cancellato, c'è una data

Green pass con proroga illimitata per chi è vaccinato con tre dosi? Per Matteo Bassetti questa sarebbe una decisione saggia, sarebbe "una prova di buon senso soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta dose". "Mi auguro che con la primavera non ci sia più necessità" della certificazione verde "perché saremo arrivati a una copertura vaccinale tale che non ce ne sarà più bisogno", prosegue il direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando la possibilità che il governo intervenga sulla durata del certificato verde prorogando oltre i sei mesi la validità per chi ha ricevuto il booster.

Del resto, sottolinea il professore, "finalmente è iniziata la discesa nelle ospedalizzazioni per Covid: ieri (26 gennaio, ndr) con meno ricoveri sia in medicina che in terapia intensiva". Quindi affonda: "Con i criteri italiani per stabilire i decessi Covid, difficilmente vedremo una riduzione nelle prossime settimane".

L'infettivologo critica anche il sistema delle quarantene che definisce "medioevale". "Va cambiato rapidamente per scuole, lavoro e vita reale". E conclude: "I dati e i bollettini dovremmo darli settimanalmente, perché ci sono troppe oscillazioni tra un giorno e l’altro che non servono a nessuno. Perché nessuno ascolta i medici sul campo?".

