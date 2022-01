Green pass, affondo contro Speranza: "Limita la libertà, non può durare", da chi arriva il siluro

28 gennaio 2022 a

a

a

"Il green pass deve avere una scadenza, idealmente allineata con la durata della protezione vaccinale": Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commenta così la notizia sulla durata illimitata del certificato dopo la terza dose di vaccino. Il problema è che non ci sono ancora i dati per raccomandare una quarta dose e questo ci ha portati in un "loop da cui non si può uscire facendo riferimento a evidenze scientifiche", ha continuato Cartabellotta.

Omicron, dati-choc dalla Germania: una fiammata spaventosa. Perché torna la paura

L'esperto, però, ha puntualizzato: "Dal punto di vista giuridico, uno strumento che limita le libertà non può avere durata illimitata, la temporaneità è un principio base". Un giudizio che, di fatto, boccia la recente decisione del governo e del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. Anche il sistema dei colori, secondo lui, non avrebbe più motivo di esistere: "Nessuna differenza tra zona bianca e gialla e in arancione, le (poche) restrizioni si applicano solo ai non vaccinati", ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano.

Green pass, Matteo Bassetti scrive la parola "fine": quando verrà cancellato, c'è una data

Parlando del numero dei contagi, poi, Cartabellotta ha fatto notare che "dopo 13 settimane consecutive di aumento, i nuovi casi iniziano a scendere: -3,7 per cento nella settimana 19-25 gennaio rispetto alla precedente". Al di là di questa inversione di tendenza, però, il presidente di Gimbe invita comunque alla cautela: "Quasi 1,2 milioni di casi settimanali documentano una circolazione del virus ancora molto elevata”.

"Ma lei è in politica a fare cosa?". Paragone contro la Gualmini del Pd, insulti e gelo a Non è l'arena | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.