Morto Alessandro Manzella, un dramma lungo 33 anni: il dolore di Claudio Baglioni, il caso che sconvolge l'Italia

Alessandro Manzella, il 45enne padovano paralizzato da 33 anni, è morto. A dirgli addio, tra gli altri, il suo amico vip Claudio Baglioni. I due avevano legato nel corso degli anni, tanto che il cantante una volta è andato anche a fargli visita a casa sua. "Alessandro tanto caro, è successo che te ne sei andato. E’ un momento davvero molto triste. Sei stato un ragazzo speciale, unico", ha scritto il cantautore sulla sua pagina Facebook.

Manzella è venuto a mancare il 27 gennaio in terapia intensiva a Padova, dove era ricoverato da qualche giorno. Il suo calvario, come spiega Padovaoggi, è iniziato quando aveva 12 anni e fu colpito dalla meningite. All'epoca fu necessario sottoporlo a una tracheotomia per permettergli di respirare. Di recente i genitori Anna e Antonio, con cui il 45enne viveva, avevano chiesto attenzione e fondi affinché qualcuno li aiutasse ad assistere il figlio, senza però ottenere alcuna risposta.

Negli anni di isolamento, Manzella aveva coltivato la sua passione per la musica. Era un grande fan di Claudio Baglioni ed era riuscito a realizzare il suo desiderio più grande: incontrarlo. Il cantante andò a trovarlo nel giorno del suo 28esimo compleanno. Arrivò a Padova in incognito per fargli gli auguri di persona. "Eri una creatura delicata e sensibile, spero che ora ci sia un posto dove tu puoi trascorrere un’esistenza tutta felice. Nel migliore dei modi. Claudio", ha chiosato il cantante.

