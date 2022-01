Carlo Cracco, polemica sul suo ristorante: sapete quanto costa questa pizza? La cifra scatena la rivolta

31 gennaio 2022 a

a

a

Nuova polemica su Carlo Cracco. Una ragazza ha deciso di pubblicare su Twitter lo scontrino della sua cena al ristorante dello chef in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, scatenando il putiferio. Il motivo? Una pizza margherita e una bottiglia d'acqua sono costate ben 29 euro. A corredo della foto, la didascalia al vetriolo dell'utente: "La mia amica è andata da Cracco a Milano … C'è crisi, grossa crisi…".

Napoli, il supermercato degli orrori: cibo avariato. E nel retrobottega... cosa ci mangiavamo

Nell'immagine si legge quanto e cosa ha ordinato la cliente dello chef veneto: una pizza con pomodoro e mozzarella e una bottiglia d'acqua da 75 centilitri. Il tutto costato rispettivamente 22 e 7 euro. Una cifra che ha generato il dibattito. "Sei da Cracco, sei in Galleria Vittorio Emanuele II a due passi dal Duomo. Potrai mai aspettarti un conto economico? Mi sa tanto di polemica preconfezionata", scrive un utente, mentre un altro gli fa eco: "Naturalmente l'amica è andata da Cracco per poi poter dire che è andata da Cracco e fare la foto alla pizza e allo scontrino di Cracco".

Volo Friuli-Londra, hostess chiede il Green Pass? Massacrata di botte, orrore in aeroporto

Ma c'è anche chi prende le difese della ragazza: "Prego? Una minerale e una margherita 29 euro??? Ma stiamo scherzando? A Milano conosco posti in centro dove ti coprono di pizza e ti annegano nella birra, a 10 euro. Mi segno il posto, almeno so che lo devo evitare". A intervenire a quel punto anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. "Ogni cosa vale il prezzo che il compratore è disposto a pagare per averla", ha risposto zittendo in tempo record le critiche a Cracco.

"Bimbi, sapete che Babbo Natale...". Il vescovo di Noto sconcertante: l'omelia finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.