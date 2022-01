Fedez si "rovina" per un regalo a Chiara Ferragni: quanto ha speso, una cifre-monstre per questo gingillo

20 gennaio 2022 a

a

a

Quando si tratta di Chiara Ferragni, Fedez non bada a spese. Lo ha dimostrato anche durante l'ultima sorpresa per la moglie. Il rapper ha organizzato una lussuosa cena all'interno della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, con un intero locale affittato soltanto per loro due. La sala era addobbata con petali di rose e decine di candele, mentre a intrattenere la coppia c'era un suonatore di violino.

Chiara Ferragni, ciabatte e calzini sulla neve? Foto e cifre sconcertanti: quanto ha speso, schiaffo alla miseria

A cucinare per loro Carlo Cracco. Inutile dire che il tutto è stato immortalato sui social con foto e video, attirando l'attenzione dei più. In molti infatti si sono chiesti quanto costasse una serata di quel tipo. Il prezzo però non è quantificabile, visto che si tratta di servizi personalizzati e su misura che avranno un valore esclusivo.

Valentina Ferragni a tavola, là sotto... Tutto sbottonato, come beccano la sorellina di Chiara | Guarda

Ma la cena non è stata l'unico dettaglio a lasciare i fan interdetti. Ciliegina sulla torta, il rapper ha regalato all'influencer un bracciale Cartier da ben 300mila euro. Si tratta di un accessorio interamente in oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati) e, prezzo ufficiale, ben 318mila euro, così come recita la descrizione del gioiello. Insomma, alla faccia della povertà.

Anello nuziale sparito. E sui social... Fedez e Chiara Ferragni, indiscrezioni rovinose: gossip-terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.