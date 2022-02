Vaticano, "omosessualità un peccato? Cambiamo": il cardinale che sconvolge Papa Francesco

03 febbraio 2022 a

a

a

"Va rivisto l'insegnamento cattolico sulla peccaminosità dell'omosessualità. Credo che il fondamento sociologico e scientifico di questo insegnamento non sia più valido": la proposta arriva dal cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione europea. Le sue parole arrivano all'indomani del coming out di massa da parte di 125 dipendenti della Chiesa cattolica in Germania, inclusi alcuni sacerdoti, che hanno dichiarato la loro non eterosessualità.

Urla selvagge durante l'udienza del Papa, intervengono i Gendarmi: caos in Vaticano, e Francesco commenta così...

Il gruppo di cattolici tedeschi che ha fatto coming out, in una nota, aveva dichiarato: "Facciamo oggi, insieme, il passo per uscire dall'ombra. Lo facciamo per noi stessi e lo facciamo in solidarietà con altre persone LGBTIQ+ all'interno della Chiesa Cattolica, che non hanno ancora o non hanno più la forza di farlo. Lo facciamo in solidarietà con tutte le persone che sono esposte a stereotipi ed emarginazione attraverso sessismo, rifiuto, antisemitismo, razzismo e tutte le altre forme di discriminazione. Ma lo facciamo anche per la Chiesa. Perché siamo convinti che solo l'azione nella verità e nell'onestà rende giustizia a ciò per cui la Chiesa dovrebbe esistere: la proclamazione del messaggio gioioso e liberante di Gesù".

"Non so perché è arrivato a me". Guaio di salute, la strana frase di Papa Francesco: fedeli spiazzati

A tal proposito Hollerich ha commentato: "So che tra i miei preti ci sono omosessuali. Alcuni me l'hanno detto, di altri lo si nota. Tra i laici abbiamo omosessuali uomini e donne. E sanno che nella Chiesa sono sempre benvenuti". E ancora: "Bisogna cambiare il nostro modo di vedere la sessualità. Finora abbiamo avuto una visione piuttosto repressa della sessualità. Ovviamente, non si tratta di dire alle persone che possono fare qualsiasi cosa o di abolire la moralità, ma credo che dobbiamo dire che la sessualità è un dono di Dio".

"Nemico di Papa Francesco". La vergogna della sinistra contro Marcello Pera: a cosa si sono ridotti per farlo fuori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.