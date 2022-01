Papa Francesco, il guaio di salute: "Non so perché è arrivato a me", la frase che spiazza i fedeli

27 gennaio 2022 a

a

a

Nell'estate del 2021 tutto il mondo guardava con ansia al ricovero di Papa Francesco, operato d'urgenza al Gemelli al colon per una occlusione intestinale. Il timore di molti è che il Pontefice, 85 anni, fosse alle prese con un tumore all'intestino. Sei mesi dopo, il Santo Padre si è presentato a San Pietro zoppicando vistosamente. Da giorni Bergoglio ha difficoltà nella deambulazione, un fatto testimoniato dai presenti e dalle telecamere costantemente puntate sulla Città del Vaticano.

Sapete da dove sta uscendo il Papa? Una foto pazzesca, chi lo ha paparazzato | Guarda





Come suo costume, Francesco ha deciso così di affrontare direttamente il problema con i fedeli. Come riferisce il Messaggero, ieri alla udienza del mercoledì, al termine della catechesi, il Pontefice "si è rivolto ai fedeli che aspettavano che scendesse alcuni gradini per avvicinarsi alle transenne e salutarli, spiegando che da un po' di tempo ha problemi alle ginocchia". Di conseguenza, il Papa li ha salutati, ma solo a distanza. "Oggi non potrò andare tra voi, ho un problema alla gamba destra, si sta infiammando il legame (intendeva una infiammazione al legamento, ndr) al ginocchio". Quindi la battuta, che ha spiazzato e insieme divertito tutti i presenti: "E' una cosa passeggera, dicono che questo solo viene ai vecchi, non so perché è arrivato a me". E giù una risata collettiva.

"In Vaticano non comanda Bergoglio". Chi è questa ragazza: donne e cardinali, insinuazioni-bomba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.