Meteo, la tempesta di vento sconvolge il Nord? "Perché sta succedendo", una teoria inquietante

Una violenta tempesta di vento ha colpito il Nord Italia e sorpreso soprattutto Milano, dove sono stati registrati anche danni e feriti. “La causa è la marcata differenza di pressione tra la Pianura Padana e il versante nord alpino - ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com - indotta dall’addossamento di una perturbazione dal Nord Europa ed esasperata da pressioni atmosferiche elevate presenti appena ad Ovest dell’Italia, tra Francia e Spagna”.

Il vento forte non è però accompagnato dal maltempo: anzi, i cieli si presentano sereni, tersi e fa anche caldo per il periodo, con temperature che superano anche i 15 gradi. A Milano sono state registrate raffiche di vento fino ai 100 km/h, con feriti per caduta di alberi e in generale diversi danni locali. “Un evento sicuramente notevole ma che fa parte della climatologia italiana - ha assicurato Ferrara - anche in passato si sono avuti episodi di foehn molto forte in particolare tra Piemonte e Lombardia, con raffiche talora superiori ai 100-150km/h”.

Al centrosud, invece, sono segnalati rovesci, temporali e crollo delle temperature, con la neve che è tornata a cadere sotto i 700 metri a partire da Abruzzo e Molise. “Anche su questi settori - è la previsione di Ferrara - riscontreremo un netto rinforzo dei venti da Nord con mari agitati”.

