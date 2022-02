Bollettino 12 febbraio: oltre 62mila casi e 269 morti, ricoveri in calo per il quinto giorno consecutivo. Fuori dall'incubo?

12 febbraio 2022 a

a

a

Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri, invece, ce ne erano stati 67.152. Una cifra in leggero calo e in linea con la tendenza dell'ultima settimana. Le vittime invece sono 269, mentre ieri erano state 334. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 150.824. I tamponi sono stati 587.645 tra antigenici e molecolari, mentre il tasso di positività sale al 10,6%, segnando un incremento di mezzo punto percentuale.

"Il Covid? Non mi illudo". Già oltre Omicron: il professore terrorizza l'Italia

Cala la pressione pure sugli ospedali. Per il quinto giorno consecutivo, infatti, le ospedalizzazioni registrano un segno meno. In diminuzione i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, che sono ora 16.310, con un calo di 514 unità rispetto a ieri. Giù anche il numero dei ricoveri più gravi in terapia intensiva: sono 1.223, 43 in meno rispetto alla giornata di ieri.

"Il 40% delle morti classificate da Covid". Bassetti, il dato che fa saltare il banco. Pandemia, sconcertante verità 2 anni dopo

In generale, comunque, i dati sono in netto miglioramento. Basti pensare che questa settimana è calato a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, mentre nei sette giorni precedenti era allo 0,93. In diminuzione anche l'incidenza: 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della scorsa settimana. Le uniche due regioni a cambiare colore da lunedì 14 febbraio sono la Sicilia e il Molise. La prima passa dalla zona arancione a quella gialla, mentre la seconda passa dalla zona bianca a quella gialla.

"Dall'Europa mi hanno detto di tacere". Omicron, la prova del grande complotto? Chi è questa donna, che cosa sa sul virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.