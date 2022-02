Covid, Matteo Bassetti e la verità sui morti da virus: "Il 40%", il dato che fa saltare il banco

12 febbraio 2022 a

"Se è vero, come ci dice un rapporto di Alisa, che fino al 40% dei ricoveri Covid oggi in media intensità in Liguria sono pazienti ricoverati non per Covid ma con Covid, potrebbe anche darsi che il 40% dei decessi in Liguria siano con Covid ma non per Covid". Lo ha spiegato Matteo Bassetti nel consueto punto di aggiornamento sulla pandemia in Liguria proprio nel giorno in cui la Regione, con 4.994 decessi Covid, arriva a sfiorare i 5.000 morti registrati dall'inizio della pandemia.

"Nell'attuale conteggio purtroppo escono indifferenziati i decessi per Covid e quelli con Covid - ha proseguito il primario della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - credo che su questo argomento si potrebbe lavorare anche con uno studio, andando ad analizzare per esempio le cartelle cliniche dei pazienti deceduti per Covid e studiare all'interno qual è stato il determinante della positività al tampone".

Non è la prima volta che l'infettivologo invoca nuove modalità per il conteggio dei morti Covid in Italia. Qualche giorno fa, per esempio, riferendosi alla sua stessa esperienza di medico, ha detto: "Ho ricoverato 5 mila pazienti e nelle ultime tre settimane non ho avuto morti Covid. Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono positive a un tampone, ma di tutt'altro".

