Macerata, studio medico di strutto per il vaccino: paziente fuori controllo, città sconvolta

14 febbraio 2022 a

a

a

Le nega l'esenzione al vaccino e lei distrugge tutto. È accaduto a Macerata, nello studio della 32enne Laura Sarnari. Il medico di medicina generale ha rifiutato di compilare un'esenzione a una paziente dell'ambulatorio, perché priva di adeguata documentazione. La notizia non è stata presa bene dalla donna che ha replicato scaraventando a terra un pc portatile, il monitor e lanciando altri oggetti.

"Dobbiamo vaccinare anche loro", chi finisce nel mirino di Pfizer: entro fine febbraio...

"È una situazione insostenibile - ha commentato la dottoressa -. Non deve passare il messaggio che con la prepotenza si possano intimorire i medici e ottenere di tutto, togliendo anche tempo a persone che hanno veramente bisogno di cure e assistenza". Il fatto è accaduto lo scorso 10 febbraio, quando la paziente ha fatto il suo ingresso nello studio della 32enne nonostante la presenza di un'altra persona.

Cinque morti nella stessa famiglia, nel giro di un mese. Enna, la storia che sconvolge l'Italia

Immediata la reazione della signora che, di fronte a un "no" all'esenzione, ha scatenato la propria rabbia. Urla, rumori e insulti hanno richiamato i presenti, che hanno consigliato al medico di chiedere l'intervento dei carabinieri per placare la paziente, che poi ha chiesto scusa al medico attraverso i militari. "L'evento in sé ha creato scompiglio ma fortunatamente non ero sola in quel momento e la donna non era 'imponente' - conclude la Sarnari ,- ma bisogna parlarne per dare un segnale: non si possono ottenere le cose con prepotenza, si può chiedere con tranquillità. No a un atteggiamento del genere dopo un diniego del medico". E quanto andato in scena a Macerata non sarebbe affatto un caso isolato.

Franco Trinca, morto il biologo che si insultò con Selvaggia Lucarelli a Piazzapulita: "Fino all'ultimo...", una fine atroce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.