Belluno, Lionello muore dopo la puntura di una zecca infetta: un calvario atroce di un anno e mezzo

Tragedia a Belluno: un professore di 61 anni, Lionello Bellotti, è morto a seguito della puntura di una zecca infetta. L'uomo insegnava matematica, fisica e informatica. La puntura dell'insetto gli è costata una infezione piuttosto grave, contro la quale ha combattuto per un anno e mezzo circa. Alla fine, però, non ce l'ha fatta ed è deceduto domenica 23 gennaio. Un vero e proprio calvario quello vissuto dal 61enne.

Tutto è iniziato un anno e mezzo fa, quando era stato punto da una zecca che gli aveva causato una violenta infezione, dando il via a problemi fisici piuttosto gravi, che hanno reso indispensabile e necessario il ricovero in ospedale.

L'insegnante era ricoverato nell'ospedale della sua città ormai da tempo. Per Natale era riuscito a tornare a casa e a stare insieme alla sua famiglia, anche se il suo stato di salute non era dei migliori. E già dopo le festività le sue condizioni erano sensibilmente peggiorate. Poi la tragica fine. Bellotti era originario di Comacchio, ma si era trasferito in Veneto una quarantina di anni fa. Molto conosciuto nella zona, era stato anche vicesindaco di San Vito dal 1999 al 2004 e poi fino al 2009 capogruppo della minoranza in comune.

