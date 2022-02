Meteo, pioggia e neve: le conseguenze del vortice, ecco che cosa accadrà giovedì

14 febbraio 2022 a

Il giorno di San Valentino ha portato con sé una perturbazione che non andrà via molto presto. Questo "vortice", secondo gli esperti di 3BMeteo, porterà pioggia e neve soprattutto al centrosud: "Le prime precipitazioni hanno raggiunto in mattinata le pianure lombarde orientali e quelle venete, fino alle coste adriatiche. E qualche rovescio è in atto sulle regioni centrali, tra Toscana, Umbria e Marche interne".

Le nubi sono attese anche a Nordovest, in particolare in Liguria e poi a partire dal pomeriggio in Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino e basso Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni, poi, saranno via via più intense su Savonese, Genovese, Spezzino. In serata raggiungeranno anche l'alta Lombardia e il Veneto. Il limite delle nevicate, invece, sarà generalmente dai 300/600m, anche se i fiocchi sono attesi su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Lomellina. E non sono esclusi, misti a pioggia, nemmeno a Torino, Novara, Milano e Bergamo.

Il tempo sarà instabile poi sulle regioni centrali tirreniche e in Campania, con rovesci intermittenti. "Lieve variabilità sul settore tirrenico meridionale, più soleggiato sul resto del Sud e dell'Adriatico, ma in serata piogge sparse in arrivo sulla Sardegna occidentale", fa sapere 3BMeteo. Le temperature sono in calo nelle regioni settentrionali. Solo da giovedì potrebbe tornare un clima più mite.

