Bergamo, la tragedia di San Valentino: come muore un'anziana al cimitero, una vicenda straziante

Tragedia nel giorno di San Valentino: un'anziana è stata trovata morta sulla tomba del marito. Proprio lì, nel cimitero dove andava ogni giorno. E' successo in un paesino in provincia di Bergamo, a Treviglio per la precisione, all'interno del cimitero comunale. La donna si chiamava Erminia Dossi e aveva 85 anni. Originaria di Fara d'Adda, era rimasta vedova quasi 40 anni fa, senza dimenticare però il suo amore più grande.

Il marito che l'anziana signora andava a salutare ogni giorno al cimitero si chiamava Giacomo Bonacina. I due avevano avuto ben sette figli insieme. Ma lui se ne era andato prematuramente. Dal momentoesatto in cui il marito è morto, Erminia aveva deciso di trasferirsi in via Beato Angelico, proprio nei pressi del cimitero, forse per stargli il più vicino possibile. Questo quanto riporta il quotidiano milanese Il Giorno.

Ieri, nel giorno di San Valentino, dedicato agli innamorati, la tragica notizia. L'anziana, intorno alle 13, mentre si trovava a far visita alla tomba del marito è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. Erminia Dossi è stata trovata priva di sensi proprio accanto alla tomba del marito. Per lei purtroppo non c'è stato niente da fare. Domani si terranno i funerali.

