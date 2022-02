Caso Righi, scandalo nel liceo italiano. La prof gola profonda: "Maglia trasparente e minigonne inguinali..."

22 febbraio 2022 a

Una professoressa di una scuola secondaria di Parma, Silvia Delsole, ha scritto una lettera a La Repubblica sul "caso Righi", il professore che ha apostrofato un'alunna per l'abbigliamento. "Concordo sul fatto che le sue parole fossero sbagliate perché ponevano l'accento sull'aspetto sessuale/sessista. Ma mi associo al prof nel merito", spiega l'insegnante. "Quante volte noi docenti dobbiamo chiudere un occhio su abbigliamenti e comportamenti inopportuni da parte degli studenti, diventati oggigiorno la norma. Ombelichi a vista, maglie trasparenti e minigonne inguinali, braghette da spiaggia e infradito. A chi dice che la scuola ha problemi più importanti, rispondo che la forma non è inutile orpello, ma rispetto per l'istituzione e per tutti".

Del resto, ragiona la prof, "se lavoro in banca, in una cucina o nei campi non mi vesto allo stesso modo, così come in discoteca o al ristorante. Con un linguaggio che non sia offensivo né volgare, perché non possiamo insegnare anche questo ai ragazzi, senza essere tacciati di bigottismo o peggio di sessismo?".

Una domanda alla quale Francesco Merlo risponde così: "Cara prof Delsole, qual è il confine fra il loro conformismo e il suo decoro? Cosa direbbe quel prof se i ragazzi si presentassero con i bastoncini di giunco e le camicie ampie alla spadaccina, e le ragazze in lungo e in nero? Sospetto che troverebbe più tranquillizzante un ombelico in trasparenza".

