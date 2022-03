Meteo, condanna-russa: temperature estreme, weekend da incubo per (quasi) tutta Italia

03 marzo 2022 a

a

a

La primavera? Soltanto un assaggio. Le previsioni meteo infatti indicano un brusco peggioramento nel weekend, peggioramento che inizierà già dalle prossime ore, con le prime deboli infiltrazioni di aria umida atlantica che raggiungeranno la Sardegna e il nostro versante tirrenico, portando un blando maltempo.

Ma, soprattutto, si registrerà un crollo termico: le perturbazioni colpiranno in modo diffuso l'Italia a partire da venerdì 4 marzo, con il ritorno di neve e freddo in montagna e soprattutto al centro-sud.

Meteo, tracollo termico e bufere di neve a bassa quota: weekend-choc, dove colpisce l'anticiclone

Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, la depressione balcanica, alimentata da aria fredda di origine russa, condizionerà l'andamento del tempo sulle nostre regioni anche fino al prossimo weekend. Il passaggio di un veloce fronte sarà seguito dall'arrivo di aria fredda dai quadranti orientali che andrà a colpire principalmente il versante adriatico, ma in misura minore coinvolgerà tutte le regioni italiane. Determinerà un generale abbassamento delle temperature e manterrà una certa instabilità sui settori esposti, con piogge sabato 5 marzo sulle regioni adriatiche e al sud e nevicate fino a quote molto basse. Anche domenica i flussi freddi orientali provocheranno instabilità sulle regioni adriatiche, con piogge o deboli nevicate anche a bassa quota.

Eunice travolge l'Italia: vento a 100 km/h, terrore sui traghetti. Ecco cosa sta per accadere

Di seguito le previsioni meteo per sabato e domenica di 3bMeteo:

METEO SABATO. Qualche addensamento su Prealpi, Piemonte occidentale e Romagna, più soleggiato sul resto del Nord. Condizioni generalmente soleggiate anche sulle regioni tirreniche centro-settentrionali tra Toscana e alto Lazio, tempo instabile sul versante adriatico e al Sud con piogge sparse, più deboli sulle Marche, più frequenti invece dall'Abruzzo alla Puglia nella prima parte della giornata, ma anche su basso Lazio, Campania (specie interna), Calabria, Lucania e Sicilia. Tende a schiarire però in giornata su basso Lazio e Campania occidentale. Un po' di variabilità anche in Sardegna. Quota neve intorno sull'Appennino a 200/400m, a tratti inferiore su Marche e Abruzzo dove non solo esclusi alcuni fiocchi fino in pianura, fino a 700/1000m su Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo da nordest.

METEO DOMENICA. Ancora a tratti instabile sul versante adriatico con piovaschi intermittenti e neve a quote molto basse, localmente non escluse anche in pianura sui settori centrali fino al mattino. Qualche fenomeno possibile anche sulle regioni meridionali tra Calabria e Sicilia, altrove tempo più soleggiato. Temperature in diminuzione, con gelate notturne al Nord e su tratti del Centro. Venti moderati o tesi settentrionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.