Chiara Poggi e il pc di Stasi, filmati porno: l'ultima verità

Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, la sera prima del delitto non avrebbe visto i filmati pornografici sul computer dell'ex Alberto Stasi, unico condannato per la morte della ragazza. Stando a quanto emerso, come si legge su TgCom24, la sera prima di essere uccisa Chiara avrebbe usato il pc del fidanzato soltanto per aiutarlo nella stesura della tesi di laurea. Il segno del presunto accesso alla cartella denominata "Militare", che conteneva immagini hot, in realtà sarebbe solo una traccia elettronica, generata dall'aggiornamento del sistema operativo. La 26enne non l'avrebbe mai aperta.

A stabilire questa nuova verità è una nuova consulenza depositata in procura a Pavia dalla difesa di Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni. L'aiuto che Chiara avrebbe dato a Stasi per la tesi rafforzerebbe, secondo i legali di Alberto, l’idea di un rapporto "disteso e sereno" tra i due. La consulenza in questione, inoltre, sembra ribaltare del tutto il risultato del lavoro degli esperti cui si è affidata invece la famiglia Poggi. Due perizie sullo stesso computer, che però arrivano a conclusioni opposte. La linea illustrata nei mesi scorsi dai legali della famiglia Poggi, infatti, si basava su un "approfondimento informatico" dal quale sarebbe emerso un accesso alla cartella contenente file pornografici.