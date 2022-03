Ucraina, la lista nera di Joe Biden: schedati i sostenitori italiani di Vladimir Putin, spuntano nomi scottanti

03 marzo 2022 a

a

a

I “putiniani d’Italia” sono stati “schedati” dalla Columbia University, che ha deciso di realizzare uno studio specifico su “chi se la intende con Vladimir Putin”. Curato dai docenti Onda Bertelsen e Jan Goldman”, il report riguarda anche i principali personaggi italiani che subiscono “l’influenza russa”: si tratta di intellettuali, giornalisti, parlamentari e imprenditori che in passato o negli ultimi tempi hanno sottolineato “meriti e qualità” del leader del Cremlino.

Diretta "Interrotto il flusso del gas", la vendetta di Putin: farci morire di freddo. "Terrorismo nucleare", centrali nel mirino dei russi

Linkiesta ha anticipato i contenuti dello studio, almeno quelli che riguardano strettamente l’Italia. E così è stato possibile scoprire quali sono i nomi dei “putiniani nostrani” secondo gli americani: si parte da Claudio Mutti, ex attivista di estrema destra e fondatori delle Edizioni all’Insegna del Veltro, dagli ex Msi Carlo Terracciano e Maurizio Murelli e dall’esperto di geopolitica Tiberio Graziani. Non poteva mancare il giornalista Gianluca Savoini, quello del caso dell’Hotel Metropoli.

"Brindo alla sua morte". L'economista "sfregia" Putin, terrore in diretta alla tv russa: il gesto con cui si condanna | Video

Tra coloro che “se la intendono con Putin” ci sono anche nomi più conosciuti: il filosofo Massimo Cacciari, Diego Fusaro, l’ex inviato nell’ursa Giulietto Chiesa, lo scrittore Nicolai Lilin, il leader di CasaPound Simone Di Stefano, l’ex direttore di Rai2 Carlo Freccero, il reporter di guerra Fausto Biloslavo, lo storico Franco Cardini e i giornalisti Sebastiano Caputo e Maurizio Blondet.

Ucraina, lo sconvolgente video del soldato russo ucraino: Vladimir Putin cosa dice? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.