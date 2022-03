Covid, record di decessi in Friuli Venezia Giulia: "Cerchiamo di arrivare a una risposta", mistero inquietante

04 marzo 2022 a

a

a

Record di decessi Covid in Friuli Venezia Giulia. Un mistero che sembra non avere alcuna spiegazione. L'allarme è scattato dopo la diffusione dei numeri della mortalità dell’ultimo anno, quello che va dall’inizio di marzo 2021 al 28 febbraio scorso. Dai dati emerge che in alcune zone, anche a parità di contagi, si sono contati più morti.

Green Pass, retroscena: crociata dei governatori contro Speranza, la data in cui il ministro può crollare

Per quanto riguarda i positivi, nell’ultimo anno la realtà locale più colpita è stata Bolzano, con oltre 23 mila casi per 100 mila abitanti, seguita da Emilia, Veneto, Friuli, Trento e Toscana. Se si vanno a vedere i dati sui morti, invece, le differenze tra le Regioni sono molto più significative. Il Friuli, come riporta La Repubblica, è oltre i 161 decessi per 100 mila abitanti. A seguire Emilia e Toscana che, pur essendo sopra la media nazionale - 96 -, hanno comunque numeri più bassi.

Green pass, il "trionfo" di Novak Djokovic: in campo senza vaccino. Dal prossimo 14 marzo...

"Vanno tenuti in considerazione più elementi - ha spiegato Fabio Barbone, responsabile della task force Covid della Regione -. Intanto noi classifichiamo i deceduti come da indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, che chiede di registrare come colpiti dal virus chi muore entro 45 giorni dalla diagnosi. Però segnaliamo anche chi si è negativizzato. Se togliamo queste persone, i decessi si riducono del 10%". In realtà, pur eliminando questa percentuale, il numero di morti in Friuli resta comunque molto più alto che altrove. Barbone allora ha aggiunto: "Una seconda ipotesi è che noi abbiamo moltissimi anziani, quindi una popolazione più fragile di fronte al virus". Senza dimenticare poi le manifestazioni no vax dei mesi scorsi. Alla fine l'esperto ha promesso: "Studiamo attentamente i dati e cerchiamo di arrivare a una risposta".

"Quando colpirà la nuova variante". Covid, Walter Ricciardi da incubo: Italia ancora travolta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.