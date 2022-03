Bollettino 4 marzo: morti e tasso di positività, peggioramento rispetto alla scorsa settimana

04 marzo 2022 a

Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell’Italia, al punto che sta salendo la pressione sul ministro Roberto Speranza affinché si prosegua con la preparazione di una “road map” di allentamento graduale delle restrizioni anti-Covid e soprattutto del Green Pass. Sebbene siano ancora oltre un milione gli attualmente positivi, grazie all’alto tasso di vaccinati e di guariti è possibile lavorare alla fine delle restrizioni.

Il bollettino di oggi, venerdì 4 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 38.095 contagiati, 55.818 guariti e 210 morti a fronte di 388.836 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 9,8% (+0,2 rispetto a ieri). Rispetto alla scorsa settimana, sono leggermente in aumento sia i decessi che il tasso di positività, segno che comunque il Covid non è sparito ma circola ancora. Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione è però sempre più bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -302 (9.297 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -29 (625) a fronte di 31 nuovi ingressi.

Nel frattempo dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità emerge che l’incidenza settimanale dei casi di Covid è ancora in calo: 433 ogni 100mila abitanti contro i 552 della settimana precedente. Nel periodo compreso tra il 9 e il 22 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è invece stato pari a 0,75, al di rosso della soglia epidemia ma leggermente in aumento rispetto allo 0,73 della scorsa settimana.

