Bollettino 6 marzo, nuova fiammata di contagi? "Per il secondo giorno consecutivo": il dato che inquieta l'Italia

Per il secondo giorno consecutivo è in netto rialzo il tasso di positività, segno che il Covid sta circolando in Italia ancora in maniera importante. La situazione epidemiologica generale rimane sotto controllo, anche se il numero di nuovi casi appare sottostimato per via dei pochi test eseguiti. Il bollettino di oggi, domenica 6 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 35.057 contagiati, 38.274 guariti e 105 morti a fronte di 296.246 tamponi analizzati, con il tasso di positività rilevato all’11,8% (+1,4 rispetto a ieri, quando era già al 10,5%, +0,7 rispetto a due giorni fa).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere, segno che l’alto tasso di vaccinati e di guariti fa sì che gli ospedali non risentano più di tanto della circolazione ancora forte del virus: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -146 (8.828 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -6 (603) a fronte di 37 nuovi ingressi. Resta invece alto il numero di attualmente positivi: sono 1.016.341.

Sebbene il tasso di positività in rialzo non sia una buona notizia, la situazione generale fa sì che non sia in discussione la fine dello stato di emergenza, che il prossimo 31 marzo non verrà rinnovato. Appare però prudente procedere con la graduale abolizione delle restrizioni: meglio non fare il passo più lungo della gamba, considerando che mancano pochi mesi all’estate, periodo in cui storicamente la circolazione del virus è molto minore.

