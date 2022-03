Vladimir Putin, "una mer***a". Siena, il blitz: come hanno imbrattato questa Porsche

07 marzo 2022 a

"Putin è una mer**": una Porsche, parcheggiata in via Gigli a Siena, è stata imbrattata con questa scritta. Il motivo? Aveva una targa russa. Tanto è bastato per spingere qualche vandalo a sentirsi in diritto di danneggiare l'auto, con l'intento di insultare chiaramente e direttamente lo zar per l'invasione del'Ucraina. La scritta, in cirillico, sarebbe stata fatta con una vernice spray sul portabagagli e sulla fiancata della costosa macchina.

Sull'atto vandalico, come riporta Leggo, stanno indagando adesso gli agenti della Questura di Siena, aiutati dalle testimonianze dei residenti e dalle telecamere di sorveglianza della zona. Il proprietario dell'auto danneggiata non è ancora stato identificato e al momento non avrebbe nemmeno presentato denuncia. Ma non è escluso che si tratti di uno dei 6mila partecipanti alla gara ciclistica "Strade Bianche", che si era tenuta proprio ieri in provincia di Siena.

Il fatto risalirebbe alla notte tra sabato e domenica in un'area a sosta gratuita, dove l'auto sarebbe rimasta parcheggiata per tutto il weekend. Il fatto che la scritta sia stata fatta in cirillico fa pensare, inoltre, che probabilmente i vandali conoscessero quel tipo di alfabeto. "Attendiamo che venga presentata una denuncia. Presumiamo che il gesto sia stato compiuto nelle ore notturne. Il nostro compito è quello di registrare quanto è avvenuto e individuare i responsabili", ha detto il questore di Siena Pietro Milone.

