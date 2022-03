Benzina sopra i 2 euro? Il comune italiano sotto assalto: dove puoi farla a a 1,36 euro al litro

11 marzo 2022 a

Mentre tutta Italia deve fare i conti con il prezzo della benzina, c'è un comune che si può dire salvo dal rincaro. Si tratta di Livigno. Il 10 marzo la verde costa in provincia di Sondrio solo 1,36 al litro e il diesel 1,25 euro. Il motivo? La piccola località sciistica lombarda costituisce una zona extra-doganale, in cui non si pagano né Iva né accise. Sono proprio questi i due tributi a gonfiare il prezzo dei carburanti.

Quella di Livigno è una free-tax area che ha origini ben più antiche. Il privilegio è stato infatti sancito per legge nel Regno d'Italia nel 1910. Ma questa non è l'unica particolarità del comune italiano. Livigno infatti appartiene a livello amministrativo alla provincia di Sondrio ma livello geografico è classificata nell'area geografica del Danubio, dato che il fiume che l'attraversa, l'Aqua Granda, confluisce nell'Inn e quindi nel Danubio.

Eccetto questa zona, tutta Italia è alle prese con prezzi alle stelle. Molte le categorie che hanno protestato contro il costo della benzina che in questi giorni arriva a 2 euro al litro, tanto che il governo è dovuto intervenire. Sul tavolo diverse misure. Taglio momentaneo e parziale dell'Iva compreso. Diverso discorso invece quello sulle accise. Nonostante queste pesino quasi il 60 per cento nel prezzo della benzina, l'esecutivo non accenna a un'eventuale eliminazione.

