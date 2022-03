Omicron, "sta crescendo la sotto variante": il fenomeno di cui nessuno parla, Italia ancora in pericolo?

11 marzo 2022 a

Silvio Brusaferro ha commentato i dati del monitoraggio settimanale sul Covid, che in Italia sta facendo registrare un nuovo aumento dei contagi e del tasso di positività. “Sta crescendo la diffusione della sotto variante Omicron BA.2, che le evidenze internazionali ci segnalano come maggiormente trasmissibile rispetto alla Omicron BA.1”, ha dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di sanità.

“C’è una variabilità nell’intensità della circolazione tra le varie regioni - ha precisato Brusaferro - ma in tutte si evidenzia una crescita nel numero di nuovi casi d’infezione”. La buona notizia è che invece i dati relativi ai ricoveri in ospedale sono sempre in calo, segno che l’alto tasso di vaccinati e guariti sta bloccando in larga parte lo sviluppo della malattia grave. Inoltre Brusaferro ha evidenziato che i valori dell’indice di contagio Rt “stanno iniziando a risalire, anche se sono sotto la soglia epidemica. In particolare l'Rt basato sui pazienti con sintomi è a 0,86 e l'Rt ospedaliero leggermente più basso a 0,82”.

Secondo il grafico mostrato da Brusaferro, l’Rt è previsto ancora in crescita fino a 0,95, mentre a livello europeo nella mappa aggiornata dell’Ecdc c’è stata una netta “schiarita” che dimostra come la circolazione del virus sia più contenuta. Anche se guardando l’andamento delle varie curve epidemiologiche si nota che “alcuni Paesi segnalano una ricrescita nella curva dei cosai”, come sta accadendo in Italia.

