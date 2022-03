Ucraina, incidente sulla A14 a Cesena: si ribalta un autobus di profughi, morta una donna

13 marzo 2022 a

Sfuggita dalla guerra in Ucraina, una donna è morta in seguito al grave incidente sulla A14, all'altezza di Cesena: un pullman con a bordo una ventina di profughi ucraini si è rovesciato intorno alle 6.45 mentre stava percorrendo l'autostrada Bologna-Taranto, all'altezza del tratto compreso tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone in Romagna (chilometro 101) in direzione Ancona. Nell'incidente stradale, spiega in una nota la società Autostrade, le altre ventuno persone coinvolte sono rimaste per fortuna illese. Per loro infatti "non si è reso necessario l'intervento di soccorsi sanitari". La vittima, una giovane donna, è rimasta invece incastrata sotto il bus. Sul posto i soccorsi, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Le persone coinvolte nell'incidente sono per lo più giovanissime in fuga dalla guerra e dirette a Pescara. Erano due i pullman diretti verso sud, uno dei quali è finito fuori strada per cause da verificare. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato fatto arrivare un altro mezzo per continuare il viaggio, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato quello coinvolto nell'incidente con l'ausilio di una autogru. Indaga tutt'ora la Polizia stradale. Un dramma italiano nel dramma europeo della fuga di milioni di profughi dall'Ucraina invasa dai russi.

