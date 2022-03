Kamala Harris, critiche alla vice di Biden: la giornalista le chiede dei rifugiati ucraini e lei scoppia a ridere

12 marzo 2022 a

a

a

L'amministrazione Biden non fa che collezionare gaffe. Dopo gli scivoloni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è la sua vice a scatenare la polemica. Sta facendo infatti il giro della Rete il video che immortala Kamala Harris mentre scoppia a ridere alla domanda di una cronista se l'America accoglierà profughi ucraini. Tutto è avvenuto a Varsavia, dove la vice era in compagnia del presidente polacco Andrzej Duda in una conferenza stampa per dimostrare il sostegno degli Stati Uniti agli alleati orientali della NATO.

"Non è più in grado di governare", Drammatica conferma su Joe Biden, chi vuota il sacco: per il presidente è finita

"Gli Stati Uniti sono disposti a fare uno stanziamento specifico per i rifugiati ucraini?" ha chiesto una giornalista alla Harris per poi rivolgersi al presidente polacco: "E per il presidente Duda, volevo sapere se la pensa e se ha chiesto agli Stati Uniti di accettare i rifugiati". Immediata la risata, prima della Harris e poi di Duda. Un siparietto che ha scatenato i commenti indignati degli utenti del web.

Kamala Harris, chi è davvero la "santa della sinistra" americana (e come può far fuori Joe Biden)

"Solo Kamala Harris troverebbe appropriato ridere quando si parla del tema dei rifugiati ucraini", si legge. Ma non è finita qui, un'altra persona sui social si chiede come si può "guardare i rifugiati ucraini nei campi in Polonia e pensare che sia una cosa da ridere?". Eppure c'è anche chi prende le difese dei due: "Nessuna sorpresa: ma questo è selvaggiamente fuori contesto. Ero nella stanza. Il vicepresidente Kamala Harris e il presidente ridevano di chi avrebbe parlato per primo tra le traduzioni simultanee. Non stavano certo ridendo dei rifugiati".

"Non sa di essere il presidente degli Usa". Biden, l'ultima inquietante gaffe scatena il sospetto: come sta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.