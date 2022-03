Fatima e la fine del mondo, il terrore scuote anche Joseph Ratzinger: venerdì, a 94 anni... 

23 marzo 2022 a

Joseph Ratzinger parteciperà insieme a Papa Francesco alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell'Ucraina e della Russia: lo ha fatto sapere monsignor Georg Ganswein, segretario personale del papa emerito, come riporta l'agenzia di stampa tedesca Cna. L'evento si terrà venerdì 25 marzo alle 17 al Monastero Mater Ecclesiae. "Naturalmente, il papa emerito Benedetto XVI risponderà alla richiesta di papa Francesco unendosi in preghiera riguardo alla consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria", ha confermato Ganswein.

Nei giorni scorsi, infatti, Bergoglio aveva invitato tutti i vescovi del mondo a unirsi a questo atto di consacrazione. Cosa che avviene anche in risposta alla richiesta pubblicata lo scorso 2 marzo dai vescovi ucraini: "In queste ore di incommensurabile dolore e di terribile calvario per il nostro popolo, noi, Vescovi della Conferenza Episcopale dell’Ucraina, siamo portavoce della preghiera incessante e accorata, sostenuta dai nostri sacerdoti e dalle persone consacrate, che ci viene da tutto il popolo cristiano per la consacrazione della nostra Patria e della Russia". Di qui la richiesta "a Vostra Santità di compiere pubblicamente l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell’Ucraina e della Russia, come richiesto dalla Beata Vergine a Fatima".

L’atto sarà compiuto nello stesso momento dalle Chiese di tutti i continenti. Lo faranno, quindi, tutti i vescovi del mondo. Pare inoltre che il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, lo compirà contemporaneamente proprio a Fatima come inviato del Papa. Fatima, tra l'altro, porta con sé anche una profezia che suona come una condanna: o la Russia si converte oppure ci porta diritti verso la fine del mondo.

