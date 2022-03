Omicron 2, la profezia di Massimo Clementi: "Cosa accadrà tra un mese", l'ultimo ribaltone-Covid

23 marzo 2022 a

"Omicron 2 sarà transitoria e durerà fino alla fine del mese": Massimo Clementi, direttore dei laboratori di Microbiologia e virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, si dice piuttosto ottimista sull'andamento dei contagi causati da questa mutazione. "Queste varianti che hanno una grande diffusività tendono a decrescere rapidamente. Inoltre andiamo verso la stagione calda e quindi una generale riduzione dell’infezione", ha detto in un'intervista al Giornale.

L'esperto, poi, si è detto contrario anche all'obbligo di green pass in questo momento: "Lo strumento ha avuto la capacità di invogliare gli italiani a vaccinarsi per non essere esclusi dalle relazioni. Ma socialmente ora pone tanti ostacoli inutili". In generale, comunque, secondo Clementi la pandemia è ormai finita: "L’emergenza di Omicron è stata una bella fortuna, è un virus che ci ha aiutato". L'aumento dei casi, in Italia così come in molti altri Paesi, è dovuto alla maggiore diffusione di Omicron 2, che però non dovrebbe farci preoccupare. "Questa in circolazione è una variante della linea evolutiva di Omicron e causa le stesse infezioni delle vie aeree alte: tracheiti, riniti, faringiti che colpiscono cioè il naso e la gola. Questo giustifica il fatto che sia più trasmissibile ma anche che ci siano pochi sintomatici e pochi ricoveri".

Stando al virologo, quindi, "stiamo andando verso un Covid endemico fastidioso stagionalmente ma che non ci procurerà delle patologie gravi se non nei soggetti fragili". Ecco perché poi ha invitato a concentrare gli sforzi per la tutela di quella categoria di persone. Clementi, infine, ha spiegato che non è da temere nemmeno una regressione del virus: "Non è impossibile che il virus diventi più cattivo, ma in pratica è molto difficile".

