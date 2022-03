Enrico Mentana, il sondaggio di Swg: Pd superato da Fratelli d'Italia e "scippato" dal M5s

28 marzo 2022 a

Come di consueto arriva lunedì 28 marzo il sondaggio di Enrico Mentana. Su La7 il direttore del tg manda in onda le ultime rilevazioni realizzate da Swg. Ancora una volta è Giorgia Meloni ad aggiudicarsi il primo posto. Fratelli d'Italia raggiunge in una settimana il 21,6 per cento perdendo però lo 0,2. Poco più sotto il Partito democratico di Enrico Letta, che passa in sette giorni dal 21,6 al 21,1. Terzo posto per la Lega. Matteo Salvini perde ancora punti percentuali (-0,4) fermandosi al 16 per cento, seguito dal Movimento 5 Stelle.

I grillini guidati da Giuseppe Conte arrivano al 13,4 registrando un balzo del +0,5 per cento. E ancora, tocca a Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi guadagna poco ma guadagna. Gli azzurri vantano un7,9 per cento rispetto al 7,8 del 21 marzo.

Tra gli altri ci sono anche Azione (dal 5,2 al 5,4). Infine quelli che Mentana definisce "la banda dei due". Primo tra questi Mdp Articolo 1 al 2,6 e Sinistra italiana a 2,5. Seguono i Verdi che ottengono il 2,5 per cento. Va male a Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi cresce sì del +0,2 per cento, ma non supera il 2,4. Infine è la volta i Italexit di Gianluigi Paragone che chiude con un 1,8 per cento.

