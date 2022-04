Meteo, peggio del previsto: temporali e bombe d'acqua, per chi sarà un weekend da incubo

01 aprile 2022 a

Maltempo in arrivo su gran parte d'Italia. Il weekend non sarà all'insegna del bel tempo per molte zone del Paese: un flusso di aria molto fredda ha già raggiunto le Isole Britanniche e si avvicina sempre di più alla Francia. Poi i prossimi saremo noi: stando a 3bMeteo "un nuovo profondo minimo ciclonico avvolgerà anche la nostra penisola portando diffuse condizioni di maltempo con temperature in sensibile calo". Un clima che con la primavera non ha nulla a che fare, insomma.

Il brutto tempo inizia proprio oggi, venerdì primo aprile, e proseguirà anche nei due giorni successivi. L'instabilità che interesserà l'Italia sarà di tipo invernale e sarà accompagnata da un forte vento di Libeccio o di maestrale che sulle regioni occidentali potrà superare anche raffiche di 100km/h. Attese piogge, temporali, grandinate e nevicate che, considerato il sensibile calo delle temperature, potranno verificarsi anche a bassa quota.

Sabato 2 aprile, in particolare, ci sarà molta instabilità al Nord con annuvolamenti, rovesci e temporali. Al centro, invece, il maltempo colpirà soprattutto la Sardegna e le regioni tirreniche. Al Sud infine l'instabilità interesserà Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata con piogge, rovesci e temporali intervallati da qualche breve schiarita. Domenica 3 aprile, invece, qualche breve rovescio cadrà su Toscana, Umbria e Lazio.

