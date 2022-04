Pesaro, pubblica la foto della nonna morta? In camera mortuaria finisce in disgrazia: famiglia distrutta

05 aprile 2022 a

Caos in camera mortuaria a Pesaro: una famiglia si è ritrovata a litigare in maniera furibonda dopo che le foto della nonna morta sono finite sui social. A scattare le immagini poi pubblicate online è stata la nipote, che non solo voleva conservare un ultimo ricordo della nonna, ma a quanto pare voleva anche condividere il tutto con i suoi amici virtuali. Lo scatto, dunque, è finito su Facebook, dove la giovane ha cercato probabilmente un po' di consolazione al proprio dolore.

Il suo gesto però non è passato inosservato. Anzi. Alcuni parenti si sono letteralmente infuriati con la ragazza e hanno deciso di intervenire entrando nella camera mortuaria. Una volta lì, le hanno intimato di rimuovere subito lo scatto da Facebook. In poco tempo, ci sono state urla e spintoni. La lite è stata così accesa che si è reso necessario l'intervento della Polizia, che dopo un po' è riuscita a riportare la calma.

La ragazza, insomma, probabilmente in maniera ingenua e non consapevole, ha urtato pesantemente la sensibilità di altre persone che erano affezionate alla nonna e che si sono infuriate alla vista di quel post sui social. Cosa che ha portato al violento litigio in quello che di solito è un luogo di silenzio e di dolore.

