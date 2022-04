Buono benzina, allarme della regione Lazio: "L'ultima truffa", come ti svuota il conto corrente

08 aprile 2022 a

"Gentile utente, è uscito il decreto per il buono benzina! Ottienilo ora": il messaggio accattivante è firmato dalla Regione Lazio ma si tratta di una truffa. Si tratta di un sms standard, preimpostato, che potrebbe trarre in inganno chiunque. Subito dopo l'invito a ottenere il buono, c'è un link che è meglio non cliccare. La presa in giro va avanti ormai da mesi e a cadere in trappola sono soprattutto i cittadini che in questo momento hanno davvero la necessità di accedere a un buono spesa o benzina.

Un altro messaggio frequente invece recita: "Gentile utente, non hai ricevuto il buono spesa, per te il buono carburante!”. Mentre durante i mesi più duri della pandemia veniva diffuso soprattutto il buono spesa finto, adesso invece, con il rincaro dei carburanti, la truffa si è spostata sulla falsa promessa di un buono benzina. Generalmente l'utente, vedendo scritto "Regione Lazio", tende a fidarsi. Ed è così che viene ingannato.

Apparentemente, infatti, i messaggi arrivano dal numero che la Regione Lazio utilizza per comunicare ai cittadini l'appuntamento di una visita, il referto medico o la prenotazione di una dose di vaccino. Cliccando sul link del messaggio, come riporta Leggo, il rischio è quello di cedere online codici riservati personali o di accesso ai conti in banca. "Nonostante le ripetute rassicurazioni di Zingaretti sul potenziamento della sicurezza digitale, i dati di utenti e imprese potrebbero essere di nuovo a rischio", ha detto Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio. La Regione invece ha invitato i cittadini a non cliccare nulla: "Abbiamo denunciato".

