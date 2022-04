Benzina? Non proprio, una truffa da 18mila litri: Vicenza, ecco con cosa facevi il pieno

07 aprile 2022 a

Furbetti a Vicenza. Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle sono impegnate per verificare eventuali "correzioni" illegali del carburante. A essere scoperto questa volta è stato un distributore stradale di Colcesera che vendeva ai suoi clienti carburante allungato con l’acqua. La Guardia di Finanza è intervenuta sequestrando ben 18.000 litri di merce. Oltre a 2 colonnine di erogazione carburante con complessive 4 pistole erogatrici, 3 serbatoi interrati e 1 cassa automatica.

Dopo un controllo di routine per verificare la composizione della benzina, le forze armate si sono rese conto che qualcosa non quadrava. Nelle 3 cisterne un’eccessiva presenza di acqua ben oltre il limite massimo imposto dalla normativa. È scattato subito il sequestro.

Secondo i dati che riporta Leggo le cisterne contenevano “7.420 litri (contenente 7.240 litri di diesel), di 10.292 litri (5.613 litri di diesel) e di 10.292 litri (4.679 litri di benzina), per un totale di circa 18 mila litri di carburante miscelato con acqua, 2 colonnine di erogazione carburante, 4 pistole erogatrici e 1 cassa automatica.” Il tutto per un totale di 18.000 litri di carburante confiscato. Il legale della S.r.l. è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per la frode commessa.

