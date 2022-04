Covid, il bollettino del 10 aprile: calano i contagi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

10 aprile 2022 a

a

a

Sono 53.253 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 63.992) a fronte di 352.265 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 90 i decessi (ieri 112), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 160.748. Con quelli di oggi diventano 15.292.048 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.246.556 (+8691), 1.236.053 le persone in isolamento domiciliare.

"Bisogna fare molta attenzione". Matteo Bassetti mette in guardia: la verità sulle varianti Xj e Xe

Si è registrato un aumento delle ospedalizzazioni: il saldo tra entrate e uscite nei reparti ordinari segna un +15, mentre quello nelle terapie intensive riporta un +3. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.038 di cui 465 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 13.884.744 con un incremento di 45.139 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (6611), poi Lazio (6415), Campania (6179) Veneto (5341) ed Emilia Romagna (4565).

Giù contagi e morti, un bollettino "amico" della Pasqua. Ma è allarme tra i medici: "Chi non si sta vaccinando"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.