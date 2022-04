Foggia, Lucia Intonti va in ospedale e muore: "Grave errore", la Procura apre un fascicolo

16 aprile 2022 a

a

a

La morte di Lucia Intonti, insegnante 47enne, è oggetto di indagine. La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo sul decesso della docente dell'istituto IPSIA Pacinotti avvenuto il 29 marzo a causa di un aneurisma. I parenti della donna hanno infatti presentato una denuncia ipotizzando negligenze da parte dei medici. Al momento, mentre la Procura indaga, i familiari hanno ottenuto la riesumazione della salma che sarà sottoposta ad autopsia.

Pesaro, pubblica la foto della nonna morta? In camera mortuaria finisce in disgrazia: famiglia distrutta

Lucia, come raccontato dall'avvocato Michele Vaira, era giunta in ospedale dopo essersi sentita male. Al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stata ricoverata, le sue condizioni si erano subito aggravate. Per questo la pazienza ha reso necessario un trasferimento all'ospedale di San Giovanni Rotondo dove poi è morta. Secondo i legali della famiglia, dall'analisi della cartella clinica emergerebbe un grave errore commesso dai medici che si sono inizialmente occupati della paziente.

Vaccino, multata per non aver rispettato l'obbligo: "Era già morta", un caso inquietante

"Non posso scendere nei dettagli, ovviamente - dichiara il legale - ma la mera analisi delle cartelle cliniche ha palesato un clamoroso errore medico. La gravità dell'errore e il nesso con l'exitus saranno oggetto delle successive indagini medico-legali". Intanto l'istituto per cui lavorava ha voluto salutare la professoressa con un messaggio su Facebook. "È un giorno di grande dolore per la comunità scolastica dell'istituto Pacinotti di Foggia. È venuta a mancare prematuramente la professoressa Lucia Intonti. La dirigente scolastica, i docenti, gli amati alunni e il personale tutto, si uniscono al cordoglio della famiglia. Riposa in pace, cara Lucia. Che la terra ti sia lieve", si legge.

Mariasofia, la campionessa di nuoto morta a 27 anni: Italia sconvolta, cosa l'ha uccisa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.