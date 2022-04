Papa Francesco, "difficile credere che Cristo sia risorto": le parole a Pasqua che terremotano il Vaticano

17 aprile 2022 a

a

a

Nel giorno di Pasqua, affacciato dalla basilica di San Pietro, Papa Francesco offre la benedizione dell'Urbi et Orbi. Nelle sue parole, al centro la guerra in Ucraina e tutti gli altri conflitti sul pianeta. E le parole del Pontefice sono state durissime, cariche di disperazione e misericordia.

"Richiesta assurda, non capisce il dolore degli ucraini": Galimberti massacra Papa Francesco, sconcerto in studio

"I nostri sguardi sono increduli, in questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Che sia forse un'illusione? Un frutto della nostra immaginazione?", ha affermato Papa Francesco. Un messaggio dirompente: mettere in discussione la resurrezione di Cristo nel giorno di Pasqua.

"Ma vedete di andare aff...": il clamoroso sfogo "rubato" a Papa Francesco, tutta la rabbia del Pontefice | Guarda

Quindi, il Pontefice ha ricordato come questa sia "una Quaresima che sembra non voler finire. Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. E invece stiamo dimostrando che in noi c'è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo". E ancora: "Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza! Si scelga la pace. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade", ha concluso Papa Francesco il suo appello per la pace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.