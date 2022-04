Meteo, ponte del 25 aprile da incubo: piogge e temporali, le zone da evitare

20 aprile 2022 a

Il bel tempo ha le ore contate. Da oggi mercoledì 20 aprile, fino a domenica 24, forti temporali si scaglieranno su tutto il N ord. Non solo, il maltempo infatti si abbatterà anche al centro della Sardegna. Ma vediamo nel dettaglio come si prospetta la situazione per il ponte del 25 aprile.

La siccità che attanaglia il nord ormai da mesi sembra trovare fine nel weekend. Secondo le immagini de satellite Meteosat i primi cambiamenti avverranno nelle regioni occidentali con un movimento delle nubi da ovest verso est e da sud verso nord. Tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile il maltempo si abbatterà su buona parte d'Italia . Questa volta quindi il temporale non sarà breve, anzi, colpirà con piogge e qualche temporale speciale il Triveneto le regioni centrali. Ci sarà qualche schiarita ma sempre con pioggia ancora sul Nord-ovest. Nel Sud Italia invece pioverà solo in Campania.

Come sarà quindi la giornata festiva di lunedì 25 aprile ? Stando alle ultime previsioni si penserebbe ancora a maltempo nel Nord con piogge scarse e acquazzoni. Al Centro variabile ma con più sole che nubi, mentre al Sud sarà soleggiato. Mancando però alcuni giorni le previsioni potrebbero cambiare. Coldiretti in merito ha affermato: “L'arrivo della pioggia salva l'Italia dagli incendi che stanno devastando i boschi e dalla siccità che rischia di compromettere i raccolti necessari a garantire le forniture alimentari al Paese in un momento in cui si registrano speculazioni, accaparramenti e blocco dei commerci a causa della guerra in Ucraina”.

