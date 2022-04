Vicenza, Carlo muore a 46 anni in un asilo: "Malore improvviso", città sconvolta

21 aprile 2022 a

a

a

Improvviso malore sul posto di lavoro per Carlo Cardinale. Il 46enne salentino non ce l’ha fatta ed è morto a Vicenza, Veneto per un malore. L’uomo originario di Galatone, in provincia di Lecce, si è sentito male accasciandosi a terra, davanti ai colleghi che non hanno potuto fare niente. Cardinale si trovava nel cantiere di un asilo nel vicentino poiché direttore di una ditta salentina impegnata in lavori di ristrutturazione. Il quotidiano Gazzettino riporta: “L'azienda era in trasferta per la sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio scolastico.”

Cade sulle arnie, una morte terrificante a 66 anni: la tragedia che sconvolge Urbino, come lo ritrovano

La ditta aveva vinto un appalto per effettuare dei lavori in questo edificio scolastico. Carlo si trovava dentro l’asilo, chiuso per le vacanze Pasquali, quando ha avuto un malore. È stato vano l’intervento dei soccorsi che, una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le manovre di rianimazione non sarebbero servite a niente. Il cuore aveva già smesso di battere. Cardinale era un personaggio noto nel suo paese sia per il suo lavoro sia per essere presidente dello storico Milan Club di Galatone. L’uomo lascia i due figli e la moglie.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.