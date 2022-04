Vimercate, il figlio confessa: "Come ho ucciso mia mamma". Orrore oltre ogni limite

22 aprile 2022 a

È successo tutto nell’abitazione di via Della Vittoria 6, all’angolo con via Aceti, Monza. Davide Andrea Garzia ha confessato l’omicidio della madre 57enne Fabiola Colnaghi. L’ha colpita con pugni e calci fino a ucciderla. Quando i soccorsi, chiamati dal figlio stesso, sono arrivati sul luogo del delitto, hanno solo potuto costatarne la morte.

Dopo averla colpita facendola sbattere prima contro un armadio e poi a terra, l’ha picchiata a morte con calci e pugni al volto. La madre inerme non è riuscita a difendersi ed è morta sul pavimento di casa. Nella caserma di Vimercate il figlio ha confessato davanti ai carabinieri l’omicidio. Il 24enne ha poi ricostruito davanti al magistrato l’intera vicenda. Secondo quando riportato, il padre non viveva più con loro da tempo, dopo la separazione dalla madre. Davide, ultimo di tre fratelli, aveva mostrato segni di insofferenza verso la madre e, più volte, finivano per litigare pesantemente. Il ragazzo disoccupato inoltre soffre di depressione per la quale è anche in cura.

Secondo quanto riportato dai pm sarebbe quindi un omicidio d’impeto, attuato in pochi istanti, risultato di una rabbia repressa nei confronti della donna e scoppiata improvvisamente in un fatale atto di violenza. Il ragazzo, fino ad allora incensurato, è stato consegnato alla legge in attesa della sentenza finale.

