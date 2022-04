Covid, boom di decessi mentre la curva dei contagi cala. Un dato inspiegabile

22 aprile 2022 a

a

a

Sono 73.212 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 75.020 di ieri, 21 aprile, per un totale di 16.008.181 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 202, in aumento rispetto ai 166 di ieri, per un totale di 162.466 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Epidemia di epatite, ricoverato un bimbo di 4 annia Prato. Tremendo sospetto: cosa c'è dietro

I tamponi effettuati sono stati 437.193, contro i 446.180 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 16,7 per cento, rispetto al 16,8 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono dunque 1.223.122. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 411, quattro in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.076, 155 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 73.233, per un totale di 14.622.593 dall'inizio dell'epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (9.195), Campania (8.845) e Lazio (7.341).

Guarisce da Delta, ma dopo 20 giorni... Omicron, il contagio sconvolge l'Europa: gira una nuova devastante variante Covid?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.