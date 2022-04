Bollettino 25 aprile, tasso di positività da record: Omicron fuori controllo, Italia in rosso scuro

25 aprile 2022 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il dato relativo ai nuovi casi di Covid fa poco testo perché continua a salire e scendere in base ai giorni e quindi al numero di test effettuati. Di certo c’è che Omicron e le sue sottovarianti stanno circolando con forza nel nostro Paese, dato che il tasso di positività inizia ad avvicinarsi pericolosamente al 20%.

Il bollettino di oggi, lunedì 25 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 24.878 contagiati, 26.738 guariti e 93 morti a fronte di 138.803 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 17,9% (+0,7 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a rimanere ampiamente gestibile, sebbene sia stato registrato un leggero aumento dei nuovi ingressi in ospedale: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è +155 (10.050 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è 0 (416), a fronte di 26 nuovi ingressi.

Nonostante i dati in termini assoluti siano bassi e l’epidemia sia sotto controllo, l’Italia è ancora segnalata in rosso scuro dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Colorazione che inserisce il nostro Paese nella fascia di maggior rischio legata alla diffusione del Covid.

