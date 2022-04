Venezia, Santina Zampieri muore a 42 anni di Covid: "Tre mesi fa...", un paese in lutto

26 aprile 2022 a

Dopo un lungo ricovero è morta Santina Zampieri. La 42enne di Basse a Campolongo Maggiore, nel Veneziano, si è spenta a causa del Covid. La donna infatti non si era vaccinata. "Siamo sconvolti – commenta la terribile notizia il sindaco Mattia Gastaldi – era una donna solare, sempre sorridente e molto conosciuta in paese anche perché attiva in parrocchia. Esprimo il mio cordoglio a tutta la famiglia. Come amministrazione siamo pronti a dare il massimo aiuto e supporto".

Santina, impiegata in un'azienda, aveva preso il Covid lo scorso marzo. Insieme a lei avevano contratto il virus alcuni parenti. Stando alle prime indiscrezioni la situazione della donna era peggiorata nei giorni. E, a differenza dei suoi familiari, Santina non era riuscita a negativizzarsi. Anzi, si sentiva sempre più stanca e aveva iniziato ad avere difficoltà respiratorie che erano diventate sempre più acute, costringendola al ricovero nell'ospedale di Dolo.

Nemmeno il trasferimento all'all’Angelo, ospedale hub della provincia, è riuscita a salvarla. "L’avevo vista in una pasticceria circa 3 mesi fa – racconta l’ex sindaco di Campolongo Andrea Zampieri – mi sembrava che stesse benissimo. Ci siamo salutati e abbiamo scambiato due chiacchiere come sempre. Avevamo fatto le elementari insieme, ci conoscevamo da una vita. È sempre stata solare, propositiva. Era lei che organizzava le rimpatriate con in vecchi compagni davanti a una pizza. Mi dispiace moltissimo".

