Meteo 1 maggio, dramma tutto italiano: ecco le regioni a rischio maltempo

Sole caldo in tutta l’Italia ma il maltempo arriverà proprio nel weekend del Primo Maggio. Dopo giorni di piovaschi e acquazzoni torna il bel tempo con temperature via via più miti e addirittura calde su alcune regioni. La fase d'instabilità che riguarda il Nord e il Centro da diversi giorni terminerà in queste ore. Da domani infatti, mercoledì 27 aprile l’anticiclone tornerà a portare il bel tempo.

Parrebbe quindi che fino a venerdì 29 aprile il tempo sia stabile. Tutto cambierà tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Al Nord arriverà aria fredda dalla Scandinavia che farà peggiorare il tempo sui settori alpini, prealpini e alte pianure con piogge. Al Sud invece sarà il vortice nordafricano a portare il maltempo su Sicilia e Calabria. Si salverà il Centro dove continuerà il bel tempo e il caldo.

Ecco le previsioni per la prossima settimana:

Mercoledì 27 aprile: Al Nord tempo stabile su Triveneto e Lombardia. Al Centro bel tempo. Al Sud esteso soleggiamento.

Giovedì 28 aprile: Al Nord clima mite e soleggiato. Al Centro bel tempo. Al Sud cielo poco nuvoloso.

Venerdì 29 Aprile: Al Nord e al Centro prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud bel tempo prevalente salvo una maggiore nuvolosità sulla bassa Calabria con locali piovaschi, frequenti velature sulla Sicilia.

Sabato 30 aprile: Al Nord sereno con qualche nube sparsa nella laguna veneta e nella pianura lombarda. Al Centro e al Sud nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale.

Domenica 1 maggio: Al Nord nubi sparse e pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al Centro nuvoloso con locali schiarite sui litorali. Al Sud coperto con piogge deboli mentre sulle isole maggiori nubi sparse con ampie schiarite.

