Mascherine, cosa cambia dall'1 maggio: quando e dove resteranno obbligatorie

Mascherina addio? Assolutamente no. Con l'avvicinarsi della data di scadenza delle misure volute dal governo per contrastare la pandemia da covid e quindi con la fine dell'emergenza sanitaria l'idea del "liberi tutti" riempie di speranza il cuore degli italiani. Ma non è esattamente così. Le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio e si sta decidendo come usarle a scuola, lavoro, uffici, negozi e servizi alla persona.

Come rivelano Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzioni sul Corriere, oggi il governo farà il punto a Palazzo Chigi anche per scegliere il dispositivo normativo che le regolerà. Il presidente del Consiglio Mario Draghi pensa non sia necessario un decreto che costringerebbe il governo a discuterne in cabina di regia e poi nel Consiglio dei ministri: più probabile che le nuove norme siano sotto forma di emendamenti al decreto Covid che sarà approvato giovedì dalla Camera, per poi passare (blindato) all'approvazione finale del Senato. Ma poiché il testo sarà legge fra una decina di giorni, sarà necessaria anche un'ordinanza-ponte che il ministro Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore.

Per ora è certo che l'obbligo di indossare le Ffp2 sarà prorogato sui mezzi del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane, tram), ma anche sugli aerei, navi e treni a lunga percorrenza. E pure nei cinema, teatri, sale da concerto come richiesto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. Per quanto riguarda il posto di lavoro la decisione sull'obbligo delle mascherine non è ancora presa, l'unica cosa che appare certa è che il governo non farà distinzioni tra luoghi di lavoro pubblici e privati. Quanto alla scuola il ministro Bianchi è determinato a mantenerle, perché mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico e aumentare i rischi avrebbe poco senso. Allo stesso modo, centri commerciali, supermercati, parrucchieri, centri estetici si sta riflettendo in quanto luoghi dove esiste il rischio di affollamento: dovrebbe restare l'obbligo di mascherine Ffp2 ancora per alcune settimane. Per quanto riguarda il green pass, la pratica dovrebbe essere archiviata a partire dal 1° maggio: non sarà più obbligatorio se non per certificare l'avvenuta guarigione dal covid. L'unica eccezione riguarda gli ospedali e le Rsa.

