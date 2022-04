Napoli, "cranio trapassato": 12enne in ospedale con una chiave conficcata in testa, aggredito da un coetaneo

29 aprile 2022 a

a

a

Una chiave conficcata nella testa di un bambino di 12 anni: questa la scena raccapricciante davanti alla quale si sono trovati medici e infermieri dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo, come confermato dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Rodolfo Conenna. Quest'ultimo si è anche detto "estremamente preoccupato" per una serie di fenomeni "aggressivi post Covid": "Non passa giorno senza che ci vengano segnalati episodi di violenza tra e verso ragazzini spesso anche con meno di 10 anni".

A21-choc: 11enne sbalzato dall'auto, falciato il padre che lo soccorre. Morti entrambi

"Voglio sottolineare che purtroppo stiamo assistendo a una drammatica impennata di disturbi del comportamento tra i minori con continui episodi psicopatologici e azioni aggressive verso gli altri e anche autolesionistiche - ha proseguito Conenna -. E’ un fenomeno post covid che oserei dire sta raggiungendo livelli epidemici. Siamo estremamente preoccupati”.

"Chi ha il mestruo? Giù gli slip". Pescara, dopo l'orrore per la titolare della Conad finisce malissimo

Sulla vicenda si è espresso anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che, come riporta TgCom24, ha parlato di una forma di "violenza senza precedenti". Dopo l'arrivo in ospedale, il bambino è stato operato d'urgenza, mentre adesso è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, anche se non è in pericolo di vita. "L'operazione è andata bene – ha spiegato a Fanpage Conenna – la chiave è stata estratta. Aveva trapassato il cranio, era andata nel tessuto cerebrale. La situazione è molto delicata perché ha coinvolto l'interno della scatola cranica".

Video su questo argomento Treviglio, spara ai vicini dopo una lite e ne uccide uno: ecco l'assassina subito dopo l'omicidio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.