Vaccino e soldi, Vittorio Sgarbi fa calare il gelo: "Allora ci avrebbe pensato Dio", dove si spinge

Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, martedì due maggio, uno degli ospiti in collegamento è stato Vittorio Sgarbi . Il critico d'arte, ancora una volta, ha fatto parlare di sé a causa di alcune esternazioni. Il programma vuole essere un approfondimento di Rete 4 su vari argomenti come economia politica e attualità, il tutto condotto dal giornalista Nicola Porro .

"Disboscare la fig*** è una violenza disumana": Vittorio Sgarbi fuori controllo, davanti a questa ragazza... | Video



Uno dei temi trattati nel corso della serata, oltre al caso dell'intervista a Lavrov, la guerra in Ucraina, l'intervista a Padre Stefano Caprio e il sistema Covid-cinese, è stata la question mascherine in Italia. Quest'ultimo ha fatto particolarmente infervorare Sgarbi il quale ha dichiarato alle telecamere: “Se la mascherina servisse a qualcosa l'avrebbe creata Dio. Chi vuole la mascherina ha paura del vaccino ”.

"Quel che penso di Andrea Scanzi". Nessun insulto, Sgarbi nel video si mostra così: l'umiliazione più profonda | Guarda



E ha poi continuato: “Perché abbiamo tanto parlato di Europa quando queste regole rimanere solo da noi? Togliamo le paure dove non c'è n'è bisogno !”. Non è la prima volta che il critico d'arte si scaglia contro i dispositivi di protezione individuale da indossare per limitare i rischi di contagio da coronavirus. Secondo il critico d'arte il tutto deriverebbe da un bisogno di fare affari , lucrando sulla paura delle persone. “E' deprimente pensare che la nostra vita negli ultimi tempi è applicata alle mascherine. Noi siamo ricattati dalle mascherine, perché è un grande affare”, aveva affermato Sgarbi in una precedente puntata sempre ospite a Quarta Repubblica .

