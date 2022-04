Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi sulla preside a letto con l'alunno: "Perché una signora di 49 anni...", schiaffo ai moralisti

05 aprile 2022 a

Non solo guerra in Ucraina a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 4 aprile. Già, c'è anche una parte della trasmissione dedicato a una delle vicende più dibattute degli ultimi giorni, ossia lo scandalo al liceo Montale di Roma, quello che ha coinvolto la preside, Sabrina Quaresima, e un alunno, con cui avrebbe avuto una relazione (lo ha rivelato lo stesso ragazzi, di 18 anni). Una storia che sarebbe iniziata durante l'occupazione dell'istituto, lo scorso dicembre.

E ospite di Nicola Porro, in collegamento, ecco Vittorio Sgarbi. Il quale dice la sua, come sempre controcorrente. E il critico d'arte si schiera al fianco della preside, condensando il suo pensiero in una singola frase che non ha bisogno né di esegesi né di interpretazioni: "Questo ragazzo è maggiorenne quindi il problema non c’è e una signora che ha 49 anni perché deve essere più matura di un diciannovenne. La preside ha una morale più alta degli altri?", taglia corto Sgarbi. Provate a smentirlo...

Per inciso, il legale della Quaresima, ha spiegato come "al momento non è stato configurato nessun reato e non c'è alcuna indagine della magistratura". E ancora, l'avvocato ha puntato il dito contro l'accanimento mediatico che la preside sta subendo sulla sua pelle: "Siamo vittime di una visione della donna e della professionista molto arretrata, ho notato che alcuni mezzi di informazione - considera il legale - nel momento in cui devono trattare con professionalità l'immagine della donna lo fanno ancora come 50, 100 anni fa - e avverte - la figura della preside è stata lesa e noi di questo terremo conto con una richiesta di risarcimento del danno, che sarà esemplare"., ha concluso interpellato a Mattino 5.

