Mascherine, ancora prigionieri: dove e fino a quando resta l'obbligo

L'obbligo d'indossare la mascherina nei luoghi di lavoro resta. La decisione è stata presa nel corso della riunione tenuta stamattina tra sindacati, Inail, e ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico che ha di fatto confermato il protocollo di sicurezza sulle misure anti-Covid varato ad aprile 2021, con l'impegno ad aggiornarlo entro giugno alla luce delle disposizioni nazionali e dell'andamento dell'economia. Tutti i presenti all'incontro - fa sapere il ministero del Lavoro in una nota - hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia. Da parte loro i partecipanti alla riunione hanno confermato di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e d'impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione di prevenzione che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio il protocollo prevede l’uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto", ma è non necessaria nel caso di attività svolte da soli. Un caso particolare è quello dei lavoratori a contatto con il pubblico, quelli che operano all’interno di negozi e pubblici esercizi: per camerieri e baristi, sempre in movimento, l’uso della mascherina è particolarmente pesante, ma il contatto con la clientela che non è più tenuta a esibire il green pass, aumenta il rischio per il lavoratore. Anche in questo settore è prevalsa la linea del mantenimento della mascherina, come auspicato per esempio da Confesercenti. Nella grande distribuzione rappresentata da Federdistribuzione il mantenimento della mascherina non è considerato un problema. Ma attenzione: essendo a questo punto un patto tra parti sociali non più recepito all’interno di norme del governo, non sarebbero previste sanzioni in caso di sopralluoghi dell’Ispettorato del lavoro per le aziende dove non si indossa la mascherina.

