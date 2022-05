Bollettino del 6 maggio: 43.947 nuovi casi e 125 decessi. Ma il nodo sono i tamponi: ecco tutte le cifre

06 maggio 2022 a

Contagi e decessi in calo. Il bollettino di venerdì 6 maggio registra 43.947 nuovi casi di Covid e 125 decessi. Numeri in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente quando se ne contavano rispettivamente 48.255 e 138. Il totale da inizio pandemia vede 16.726.990 contagiati e 164.304 vittime. Le cifre della giornata vanno di pari passo con un netto calo dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici nella giornata di oggi se ne sono contati 302.406, ovvero 24.772 in meno rispetto a ieri quando erano stati 327.178. Buone notizia anche per quanto riguarda il tasso di positività, che passa dal 14,7 al 14,5 per cento.

Le persone guarite o dimesse sono così 15.416.301 e 62.978 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore. Mentre gli attuali positivi, dai dati diffusi dal ministero della Salute, risultano essere in tutto 1.146.385, pari a 18.739 rispetto a ieri. Anche gli ospedali, rispetto a inizio pandemia, tornano a respirare. In giornata i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -220 (ieri -230), per un totale di 9.164 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece -6 (ieri -2), che portano il totale a 363 malati gravi, con 31 ingressi in rianimazione (ieri 32).

A soffrire maggiormente per il virus è la Lombardia. La Regione vede +5.747 nuovi casi. Seguita da Campania (+5.009 casi), Veneto (+4.464) e Lazio (+3.807). In ogni caso nulla da temere, stando all'incidenza settimanale nessuna regione è classificata a rischio alto. Tre regioni sono classificate a rischio moderato mentre le restanti sono classificate a rischio basso. Valutazioni che fanno ben sperare.

