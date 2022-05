Svolta nel caso Sartori. La drammatica fine: cosa ha fatto dopo l'ultimo viaggio in auto

07 maggio 2022 a

Sono passati quasi otto mesi dalla scomparsa di Davide Sartori , il 29enne che si è suicidato nella notte tra il 17 e 18 settembre 2021 nelle campagne di Casorte Primo, in Provincia di Pavia . Luogo nel quale il ragazzo non era mai stato in precedenza. C'è solo un motivo che gli interroganti non si riescono a spiegare, il motivo di tale decisione.

Giacomo era originario di Mel nel bellunese e faceva l'informatico. Il suo corpo è stato ritrovato impiccato a una quercia vicino alla Cascina Caiella. Andrea Zanoncelli, pm che sta seguendo il caso, è pronto a chiederne l' archiviazione : “Un'inchiesta che ha seguito lo stesso meticoloso protocollo previsto nei casi di omicidio”. È stata un'indagine accurata quella condotta della squadra Omicidi del Nucleo investigativo di Milano. Senza però trovare alcun dettaglio che faccia intendere qualcosa di diverso dal suicidio . L'autopsia ha svelato: “L'assenza di segni violenza o di pressione esterna”.

Sia il Dna sulla catena e sul cavo elettrico con il quale si è impiccato, sia quello lasciato sul cellulare lasciato ai piedi dell'albero, è stato riconosciuto come il suo . L'unico dubbio rimane sul furto dello zaino , avvenuto in un bar di Milano, dove all'interno aveva il pc aziendale. Dopo questo fatto Davide era ritornato per qualche istante a casa, dove aveva cercato di collegarsi da remoto al pc per provare a cancellarne i dati, senza però riuscirci. Si era poi messo in macchina alla volta di Pavia dopo la mezzanotte. Cos'aveva dentro quel computer?

